S'entraîner sur un tapis de course pourrait aider à apaiser les douleurs menstruelles.

D'après une nouvelle étude, courir sur un tapis de course au moins trois fois par semaine pourrait aider à mieux gérer les douleurs menstruelles et aurait des effets à long terme sur la qualité de vie.

Pour cette étude publiée dans le journal Contemporary Clinical Trials, 70 femmes âgées de 18 à 43 ans ont accepté de s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine sur un tapis de course le premier jour suivant la fin de leurs règles pendant une période de 7 mois. Ces dernières ont également été invitées à réaliser des exercices chez elles.

Toutes les participantes souffraient de dysménorrhée, terme médical pour désigner les règles douloureuses. Un groupe de contrôle de femmes qui n'ont pas suivi le programme a également été intégré à l'expérience.

Les femmes qui se sont entraînées ont déclaré ressentir 6% moins de douleurs après 4 semaines d'entraînement; celles qui ont continué le programme pendant 6 mois ont estimé que leurs douleurs étaient réduites de 22%.

D'autres bienfaits liés à cet entraînement physique ont été mentionnés au terme des 7 mois, notamment une meilleure qualité de vie et une amélioration des performances pendant la journée.

"Les femmes qui ont des règles douloureuses évitent souvent de faire de l'exercice: lorsque vous avez mal, c'est souvent la dernière chose à laquelle vous voulez vous atteler", commente Leica Claydon-Mueller, maîtresse de conférences à l'Université Anglia Ruskin (Angleterre), qui a participé à l'étude.



"Cependant, cet essai a démontré que l'exercice physique diminuait significativement la douleur chez les femmes qui ont participé au programme, qui a également rapporté une réduction des niveaux de douleur après 4 et 7 mois", souligne la chercheuse.



Le petit échantillon de cette étude nécessite toutefois d'autres recherches à plus large échelle pour établir de solides preuves cliniques des bienfaits de l'exercice en tapis roulant sur l'intensité des douleurs menstruelles et, de manière plus générale, sur la qualité de vie liée à la santé.