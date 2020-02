S'entraîner au son d'une musique tonique contribue à augmenter l'intensité des efforts.

Pour en savoir plus sur ce phénomène, une nouvelle étude décrit une expérience réalisée par des chercheurs de l'université de Vérone sur 19 femmes âgées de 26 ans en moyenne. Ces dernières ont été invitées à suivre deux séances distinctes d'entraînement: la première consistait à marcher sur un tapis de course, la seconde à travailler ses quadriceps sur un appareil de musculation.

Des rythmes qui s'accordent

Les participantes ont réalisé leurs séances d'entraînement "en silence" ou bien en écoutant de la musique pop à différents tempos. La fréquence cardiaque des participantes a également été mesurée au cours des exercices, partant du postulat que plus la fréquence est élevée, plus les bénéfices de l'exercice pour le corps sont importants.

L'écoute de musique à un rythme rapide pendant l'exercice physique entraînait le rythme cardiaque le plus élevé. L'effort perçu comme le plus faible était celui effectué en l'absence de musique.

Ces effets ont été plus visibles chez les personnes qui se sont entraînées sur le tapis, comparé à celles qui ont effectué des exercices de haute intensité. Selon les auteurs de l'étude, cette donnée suggère que la musique tonique augmente la capacité d'effort de manière plus efficace pour les activités d'endurance telles que la marche ou la course à pied.



Malgré la faible taille de l'échantillon de cette étude, les chercheurs en déduisent que des travaux plus larges sont nécessaires afin de continuer à explorer la manière dont la musique influe sur les capacités d'efforts pendant l'entraînement sportif.