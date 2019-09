S'abstenir de fumer n'est pas forcément synonyme de compensation par la bouffe

Selon des chercheurs américains, s’abstenir de fumer pendant un temps n’entraîne pas nécessairement un attrait supplémentaire pour la nourriture.

Les personnes qui fument compensent-elles le manque de tabac par la nourriture lorsqu’elles sont dans l’incapacité d’allumer une cigarette ? C’est la question très précise posée par des chercheurs de l’université de Buffalo (Etats-Unis).



Au total, 50 fumeurs et fumeuses ont participé à deux expériences distinctes pendant la nuit. Le but de la première était de s’abstenir de fumer pendant 12 heures d’affilée. Au cours de ce laps de temps, les volontaires disposaient d’une certaine somme d’argent et étaient libres de dépenser la somme qu’ils souhaitaient. Ils ont ensuite réitéré l’expérience, mais cette fois avec la possibilité de fumer.

Les participants ont été assis devant une boîte à porte coulissante contenant trois objets, dont un paquet de cigarettes correspondant à la marque préférée du volontaire. Cet élément a été inclus afin d’établir un état de besoin, précisent les auteurs de l’étude.

Les deux autres éléments de la boîte étaient une friandise identifiée au préalable par les volontaires comme leur "préférée" et un verre d’eau. Pour accéder au contenu de chaque boîte, les participants devaient dépenser une somme d’argent, sachant qu’ils disposaient en tout de 9 dollars. L’objectif était de déterminer combien ils étaient prêts à dépenser pour des cigarettes, de la nourriture et de l’eau, dans un contexte où l’envie de fumer pouvait être importante.

Les fumeurs non abstinents ont dépensé plus d’argent pour les cigarettes que pour la nourriture et davantage d’argent pour la nourriture que pour l’eau.

Les fumeurs abstinents ont dépensé encore plus pour des cigarettes, mais ils n’ont pas dépensé pour de la nourriture ou de l’eau.

"Si vous êtes dans un avion et que vous ne pouvez pas fumer, vous ne dépenserez probablement pas plus d’argent que d’habitude pour des collations", en conclut l’auteur principal de l’étude Stephen Tiffany, professeur à l’université de Buffalo et spécialiste de l’évaluation, du diagnostic et du traitement de la toxicomanie.



Pour le Pr Tifanny, ces résultats, publiés dans le journal Drug and Alcohol Dependence montrent à quel point les repères sont importants pour les fumeurs : "Les gens ne rechutent pas par hasard. Ils rechutent en présence d’opportunités qui peuvent être déclenchées par des souvenirs".