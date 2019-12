Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Centre américain du contrôle et de la prévention des maladies, la rougeole a causé la mort de plus de 140 000 personnes partout dans le monde pour l'année 2018.

Les enfants, premières victimes Selon le rapport, la plupart des victimes de la rougeole étaient des enfants âgés de moins de cinq ans. Les nourrissons et enfants en bas âge sont en effet les plus vulnérables aux risques d'infection au virus. La rougeole affecte le système immunitaire et peut exposer les personnes infectées à d'autres virus potentiellement mortels tels que la grippe ou la diarrhée aiguë.



L'Afrique est la plus touchée Rougeole: Plus de 140.000 morts en 2018. - © monkeybusinessimages - Getty Images/iStockphoto Les pays les plus touchés par l'épidémie de rougeole en 2018 sont la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, Madagascar, la Somalie et l'Ukraine. A eux seuls, ces cinq pays représentent près de la moitié des cas de rougeole dans le monde. Le rapport montre que les pires conséquences de la rougeole ont été observées en Afrique subsaharienne, où de nombreux enfants ont été privés de vaccination. Mais les pays plus riches ne sont pas non plus épargnés par les flambées de rougeole: les États-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas en 25 ans tandis que l'Albanie, la République tchèque, la Grèce et le Royaume-Uni ont perdu leur statut d'élimination de la rougeole en 2018 à la suite de cas d'infections propagées pendant plus d'un an sans interruption sur leur territoire.

23 millions de vies sauvées "Le fait qu'un enfant meure d'une maladie évitable par la vaccination comme la rougeole est un véritable scandale et un échec collectif quant à la protection des enfants les plus vulnérables du monde", déplore le Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. "Pour sauver des vies, nous devons faire en sorte que chacun puisse bénéficier des vaccins, ce qui signifie investir dans la vaccination et des soins de santé de qualité comme un droit pour tous", ajoute le médecin. D'après l'OMS, une couverture vaccinale de 95% avec 2 doses de vaccin contre la rougeole sont nécessaires dans chaque pays et dans toutes les communautés pour protéger les populations de la maladie. Au cours des 18 dernières années, on estime que la vaccination contre la rougeole à elle seule a sauvé plus de 23 millions de vies, indique le rapport.



"Lorsque des enfants ne sont pas systématiquement vaccinés, des communautés entières sont en danger. Nous le constatons encore aujourd'hui dans des endroits reculés comme en République démocratique du Congo, où la rougeole a tué plus de 4.500 enfants de moins de cinq ans, seulement cette année, ou au Samoa, où une épidémie de rougeole qui s'étend rapidement a rendu de nombreux enfants malades et dans l'impossibilité d'aller à l'école", souligne Henrietta Fore, directrice générale d'UNICEF.