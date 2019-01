Retarder le moment du premier bain peut-il favoriser l'allaitement?

Des chercheurs américains ont trouvé que le fait de retarder d'au moins 12 heures le premier bain des nouveaux-nés augmentait le taux d'allaitement pendant le séjour à la maternité.

Cette étude menée par Heather DiCioccio, une puéricultrice spécialisée dans le développement auprès de la Mother/Baby Unit du Cleveland Clinic Hillcrest Hospital, visait à enquêter sur les bienfaits de retarder le premier bain suite à des demandes maternelles.

"Elles lisaient sur des blogs de mères qu'il était mieux d'attendre pour baigner son enfant pour la première fois puisque le liquide amniotique a une odeur similaire au sein, ce qui pourrait encourager le bébé à prendre le sein", explique Heather DiCioccio.

En France, le moment du premier bain n'arrive jamais juste après la naissance mais le lendemain, voire le surlendemain, ce qui n'est pas la norme aux Etats-Unis.

La pratique habituelle dans la clinique de Mme DiCioccio était de baigner les nouveau-nés dans les deux heures suivant la naissance. Elle note aussi que le taux d'allaitement exclusif dans sa clinique était aussi assez bas.

Pour mener ses recherches, elle a recruté 996 paires mère-enfant en bonne santé, parmi lesquelles 448 bébés furent baignés rapidement après être venus au monde et 548 mères qui avaient retardé ce bain d'au moins douze heures.

Ses résultats ont montré que les taux d'allaitement exclusifs augmentaient après le retardement du bain et que les mères étaient plus susceptibles d'allaiter exclusivement à la maternité ou à l'hôpital lorsque le bain arrivait plus tard.