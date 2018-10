Respirer par le nez peut améliorer la mémoire

Des études portées par les chercheurs Artin Arshamian, Behzad Iravani, Asifa Majid et Johan N. Lundström, pour l'institut Karolinska en Suède, ont prouvé que la façon dont nous respirons a un impact sur notre mémoire.

Ces recherches, disponibles dans The Journal of Neuroscience, ont prouvé que les personnes qui respirent par le nez ont tendance à mieux consolider leur mémoire. Leurs souvenirs sont ainsi plus clairs et perceptibles que les souvenirs des personnes respirant par la bouche.

L'étude montre ainsi qu'une personne qui respire par le nez se souviendra plus facilement d'une odeur que si cette dernière est respirée par la bouche.

Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont invité des participants à respirer un panel de 12 odeurs pendant une première heure. Certains participants respiraient par la bouche tandis que les autres respiraient par le nez.

A l'issue de cette première heure, les participants devaient de nouveau respirer un échantillon de 12 odeurs, et préciser lesquelles, parmi ces dernières, faisaient partie du premier échantillon. Ce sont les personnes ayant respiré par le nez qui ont mieux réussi le test.

Pour les chercheurs, la prochaine étape est de découvrir la façon dont le cerveau fonctionne lorsque l'on respire et quels liens on peut faire avec la mémoire. Il apparaît en effet dans des études précédentes que différentes parties du cerveau sont activées lorsqu'une personne inspire et expire.

Le docteur Arshamian rappelle que la médecine traditionnelle a toujours mis en avant l'importance de la respiration par le nez. "Le fait que la respiration par le nez impacte nos comportements n'est pas une nouveauté" explique-t-il, "mais aucune recherche scientifique n'a permis de découvrir ce qu'il se passe exactement dans le cerveau".