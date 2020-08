Repérer les risques d'Alzheimer dès l'âge de 20 ans ? C'est possible, affirment des chercheurs

Selon de nouveaux travaux, le diabète ou l'hypertension artérielle pourraient favoriser les facteurs de risque associés à la maladie d'Alzheimer dès l'adolescence.

Une nouvelle recherche présentée cette semaine lors de la Conférence annuelle internationale de l'Association Alzheimer souligne un possible lien entre la santé cardiaque chez les adolescents, les jeunes adultes et les individus d'âge moyen et des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Californie ont réalisé une étude auprès de 714 Afro-Américains âgés de 12 à 56 ans. Les fonctions cognitives des participants ont été évaluées à partir de tests de mémoire et d'exercices pratiques en lien avec la fonction exécutive, telle que la faculté à planifier des tâches.