De nouvelles recherches espagnoles ont montré que le fait de regarder la télévision semblait être le facteur le plus fortement associé au risque de voir son enfant devenir obèse ou en surpoids.

La télé la plus liée à l'obésité

Regarder la télévision serait fortement associé au risque d'obésité chez les petits. - © yaoinlove - Getty Images/iStockphoto

Les chercheurs ont évalué cinq aspects du mode de vie des enfants comme l'activité physique, la durée de sommeil, le temps passé à regarder la télévision, la consommation de fruits et légumes et la consommation d'aliments ultra-transformés. Pour ce faire, ils ont demandé aux parents de remplir des questionnaires concernant leurs enfants à l'âge de 4 ans.

Les scientifiques ont aussi mesuré l'indice de masse corporelle (IMC) des enfants, leur tour de taille et leur tension à quatre et sept ans.

Leurs résultats montrent que sur les 5 comportements analysés par l'étude, la télévision était la plus associée à la prise de poids et à l'obésité.

Les enfants qui étaient les moins actifs et qui étaient plus sédentaires devant la télévision à l'âge de 4 ans étaient plus susceptibles d'être en surpoids, obèses ou de développer un syndrome métabolique à l'âge de 7 ans.

Cependant, lorsque les chercheurs ont regardé plus en détail les moments de sédentarité passés à faire d'autres activités comme la lecture, le dessin ou les puzzles, ces activités ne semblaient pas être associées à l'obésité ou au surpoids.