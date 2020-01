Regarder des émissions culinaires inciterait les enfants à manger plus sainement

Un outil pédagogique efficace

Vous ne savez comment inciter votre enfant à manger plus de légumes ? Les vidéos culinaires pourraient peut-être vous aider. C'est ce que suggère une recherche néerlandaise. Les participants ont été invités à visionner un programme télévisé culinaire spécialement adressé aux enfants d'une durée de dix minutes. A la fin de la séance, on a proposé aux enfants une collation en guise de "récompense".

Les enfants à qui on a proposé de regarder un programme mettant la nourriture saine à l'honneur étaient 2,7 fois plus susceptibles d'opter pour une nourriture saine.

"Les résultats de cette étude indiquent que les programmes de cuisine peuvent être un outil prometteur pour promouvoir des changements positifs dans les préférences, les attitudes et les comportements alimentaires des enfants", estime Frans Folkvord, de l'Université de Tilburg, (Pays-Bas), qui a dirigé l'étude, publiée dans le Journal of Nutrition Education and Behavior.