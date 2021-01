Réduire la pollution de l'air éviterait 50.000 morts en Europe.

Réduire la pollution de l'air aux niveaux recommandés par l'OMS pourrait permettre d'éviter plus de 50.000 morts par an en Europe, selon une étude, qui appelle à une action rapide.

S'il y a eu 2,4 milliards de tonnes de CO2 en moins dans le monde en 2020 et même si les Européens respirent un air plus pur qu'il y a dix ans, il n'empêche que l'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l'air tue plus de sept millions de personnes par an dans le monde et provoque aussi maladies et absentéisme au travail. Et ce n'est pas que dans les pays en voie de développement puisque, dans l'UE, plus d'un décès sur huit lié à la pollution !

Le seuil recommandé par l'OMS pour les particules fines PM2,5 est de 10 microgrammes/m3 en moyenne annuelle et pour le dioxyde d'azote (NO2) de 40 μg/m3 en moyenne annuelle.

La nocivité des particules fines pour la santé est avérée, en particulier en milieu urbain : mortalité et maladies cardiovasculaires et respiratoires, troubles de la grossesse et de la croissance du fœtus... De plus, on estime que la pollution de l'air a tué près de 500.000 nouveau-nés en 2019.

Lire aussi : Des scientifiques britanniques développent une méthode pour améliorer la capture du CO2