Réduction du prix d'un antituberculeux-clé dans 100 pays.

Le géant pharmaceutique français Sanofi et des organisations de lutte contre la tuberculose ont annoncé jeudi un accord pour baisser le prix d'un traitement préventif dans 100 pays à revenus bas et intermédiaire.

La communauté internationale s'est fixé l'horizon 2030 pour venir à bout de l'épidémie de tuberculose, maladie infectieuse qui accompagne l'humanité depuis des millénaires et fait encore 1,5 million de morts par an dans le monde.

L'accord entre Unitaid (organisation internationale chargée d'acquisitions de médicaments pour les pays les plus pauvres), le Fonds mondial et Sanofi conduira à une réduction de près de 70% du coût d'un traitement de trois mois de rifapentine, qui passera 45 à 15 dollars pour le secteur de santé public d'une centaine de nations défavorisées. L'annonce a été faite lors d'une conférence à Hyderabad (sud de l'Inde).

"Ce médicament sauveur de vies était, jusqu'à maintenant, complètement inabordable pour les pays en voie de développement. Cet accord contribuera à transformer l'engagement politique en action tangible", a salué Unitaid.

La rifapentine, combinée à l'isoniazide, permet d'empêcher une personne infectée par la tuberculose de développer la maladie mais aussi de la transmettre à d'autres.

La tuberculose se transmet par voie aérienne via des gouttelettes de salive lorsqu'une personne contaminée parle ou tousse. Elle frappe 10 millions de personnes par an.

Lors de la conférence sur la santé respiratoire qui se tient cette semaine à Hyderabad, le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a fait état de premiers résultats prometteurs pour un nouveau vaccin contre la tuberculose testé dans trois pays africains.

Les instituts nationaux de santé américains (NIH) ont également annoncé jeudi le lancement d'un grand essai clinique à travers une douzaine de pays sur des personnes exposées aux formes de tuberculose résistante aux antibiotiques. L'étude testera un nouveau traitement sur des populations vulnérables comme les enfants et les personnes porteuses du VIH.

"La tuberculose résistante aux médicaments est un gros problème car elle est beaucoup plus difficile à traiter, cela coûte bien bien plus cher de la traiter et (...) la morbidité et la mortalité sont bien plus élevées", a déclaré Peter Kim, un responsable des NIH.