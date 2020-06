Recensement des nanoparticules dans l'alimentation.

Elle indique dans un avis avoir " référencé 37 substances , utilisées en tant qu’additifs ou ingrédients alimentaires et pour lesquelles elle considère que la présence de nanoparticules est avérée" (au nombre de 7 dont un suspendu) ou "suspectée" (30 dont : l’aluminium, l’argent, l’or, le phosphate de magnésium….).

Les nanoparticules industrielles, largement utilisées notamment pour améliorer, l’aspect, la couleur et la texture des aliments manufacturés (confiseries, gâteaux) et qui suscitent des inquiétudes, concernent près de 900 produits alimentaires, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses-France).

Les plus concernés sont le lait infantile (25,6%), les confiseries (15,6%), les céréales du petit-déjeuner (14,8%), les barres céréalières (12,9%), les viennoiseries et desserts surgelés (10,9%).

Ces nanomatériaux sont non seulement utilisés comme additifs, pour améliorer l’aspect du produit mais aussi pour améliorer la sécurité du conditionnement (par exemple le nano-argent pour son anti-microbien) ou pour une raison "nutritive" (carbonate de calcium utilisé dans les laits infantiles pour atteindre une teneur suffisante en calcium).

Quel risque pour le consommateur ?

En Belgique, la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire est obligatoire selon l’arrêté royal du 27 mai 2014 et concerne les matériaux manufacturés et dont la taille se situe entre 1 et 100 nm.

"Malgré ces obligations, l’identification et la traçabilité des nanomatériaux dans le domaine de l’alimentation s’avèrent encore aujourd’hui limitées", constate l’agence sanitaire. Or c’est "une étape indispensable à l’évaluation des risques sanitaires", souligne-t-elle.

La prochaine étape, après cet état des lieux, consistera à étudier les risques sanitaires que pourraient représenter ces substances pour les consommateurs.

En raison des "incertitudes sur les risques" que représentent les nanomatériaux dans l’alimentation, l’Anses rappelle qu’elle conseille de "limiter l’exposition des consommateurs" aux nanomatériaux dans l’alimentation en évitant les "usages superflus" et "en favorisant les produits sûrs, dépourvus de nanomatériaux et équivalents en termes de fonction et d’efficacité".