Quels sont les plastiques potentiellement dangereux pour la santé ?

Emballages alimentaires, vêtements, jouets: le plastique est partout. Or cette matière relâche, de sa fabrication à sa dégradation, des substances toxiques à la fois pour l'environnement et notre santé.

D'après les informations dont on dispose, quels sont les plastiques les plus dangereux ?

Pierre Souvet : Il existe plusieurs familles de plastiques, répertoriées de 1 à 7. Les plus potentiellement toxiques sont le polyéthylène téréphtalate (PETE), le polychlorure de vinyle (PVC), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et le polycarbonate (PC), qui correspondent respectivement aux numéros 1, 3, 5, 6 et 7.



Les plastiques les plus toxiques sont ceux que l'on retrouve dans les produits alimentaires. Il faut bien comprendre que le danger n'est pas seulement dans le plastique en lui-même mais également dans l'additif utilisé pour le fabriquer, ainsi que le produit de dégradation qui peut, lui aussi, être toxique.



L'un des plastiques les plus problématiques est le PETE, que l'on retrouve dans les bouteilles d'eau minérale. Le PETE peut générer de l'antimoine, un métal potentiellement cancérigène, qui passe du contenant au liquide ingéré. Au Moyen-Age, il était utilisé comme vomitif. C'est un cousin de l'arsenic.

Plus on garde le contenant longtemps et plus il est exposé à la chaleur, plus les risques sont grands. Comme on ne trouve pas toujours d'eau potable, il faut respecter ces mesures de précaution.