Quels masques à la sortie du confinement ?

"On n'aura pas de masques pour tous avant des semaines, voire des mois", déplore Michaël Rochoy, médecin généraliste fondateur du collectif "Stop postillons".

Ces protections en tissu sont certes lavables, mais pas à l'infini, pour préserver leur efficacité (entre 5 et 20 fois selon les modèles) et il en faut a priori plus d'un par personne.