Quels aliments vous font gagner ou perdre des minutes de vie ?

Des chercheurs ont établi une échelle qui classe des milliers d’aliments en fonction de leurs bénéfices pour la santé. Cet indice nutritionnel de santé s’échelonne en temps : de 74 minutes perdues à 80 gagnées en fonction de la portion ingurgitée.

En plus des qualités nutritionnelles, ce guide inclut des données environnementales.

De quoi gagner 48 minutes de vie par jour en choisissant intelligemment sa nourriture.

Manger plus de légumes, bouger plus, opter pour le lait d’amande ou le lait d’avoine… Autant de questions sur la nutrition qui nous passionnent, car il est devenu bien difficile de comprendre ce qui était bon pour nous. Des chercheurs ont publié une nouvelle étude portant sur la qualité des aliments que nous mangeons. Et pour rendre les résultats accessibles et compréhensibles au plus grand nombre, ce guide n’a pas la forme d’un nutri-score, mais d’une échelle de temps.

Cette étude, publiée dans la revue scientifique Nature Food, le 18 août 2021, analyse 5853 aliments du régime alimentaire américain, du poireau au hot dog. Sans surprise, la consommation de viande en trop grande quantité est mauvaise pour la santé, selon ces scientifiques :

Le hot dog ferait donc perdre 35 minutes et 24 secondes de vie en bonne santé ;

la viande rouge 6 minutes et 29 secondes ;

les fruits feraient gagner 11 minutes et 54 secondes ;

les légumes 2 minutes et 10 secondes.

L’étude conclut qu’en remplaçant seulement 10% de l’apport calorique quotidien provenant du bœuf et de la viande transformée par des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses et des fruits de mer, on pourrait obtenir des améliorations substantielles de la santé, à savoir un gain de 48 minutes par personne et par jour, et une réduction de 33% de l’empreinte carbone de l’alimentation. Jusque-là, rien d’anormal.

En revanche, plusieurs données de l’étude sont étonnantes. La très américaine tartine confiture beurre de cacahuète par exemple ferait, à elle seule, gagner 33 minutes et 6 secondes de vie. Soit trois fois plus que les fruits. Ou encore les bonbons qui feraient gagner 28 secondes quand le sucre ferait perdre une seconde de vie. Pour justifier le bien-fondé de leur échelle, les scientifiques précisent qu’il s’agit d’une échelle théorique, destinée à appliquer de meilleur choix, sans changer radicalement d’alimentation. D’accord… A prendre avec des pincettes, du coup !