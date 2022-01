Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on a faim ?

Il est bientôt midi et vos collègues, votre compagnon ou vos enfants vous agacent plus que d’habitude ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est que votre estomac qui crie famine. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau pour réagir de la sorte ? Konbini et Marie Claire nous expliquent la raison. Lorsqu’on s’approche peu à peu de l’heure du repas, on a tendance à avoir le ventre qui gargouille, une impression de malaise et d’avoir les nerfs à vif. Ce qui fait de nous une personne hangry, qui est la contraction entre hungry (avoir faim) et angry (être en colère). Ce phénomène physiologique et psychologique porte le nom de "colère du ventre vide".

Un signal du cerveau

Si on devient un vrai petit démon lorsque notre ventre est vide, c’est parce que notre cerveau, plus précisément l’hypothalamus nous envoie une alerte. Le corps est en manque de nutriments pour bien fonctionner, il se met donc à faiblir. Ce qui explique pourquoi on est moins efficace, moins concentré et qu’on contrôle moins nos humeurs. Une étude menée par des chercheurs de la Texas A&M University explique que notre taux de glucose chute dans le sang. Pour contrecarrer l’hypoglycémie, le cerveau génère des hormones dont l’adrénaline et le cortisol, qui apparaissent lors d’un état de stress ou de peur. Lire aussi : Voici ce qui se passe quand on s'énerve

Synonyme de mauvaises décisions

