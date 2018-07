Protections intimes: des substances chimiques, mais sans risques

Des substances chimiques "en très faible concentration" sont présentes dans les protections intimes féminines (tampons, serviettes hygiéniques, coupes menstruelles) mais ne présentent pas de risque pour les utilisatrices, conclut un rapport de l'Anses (France).

Pour autant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail recommande par précaution aux fabricants "d'améliorer la qualité de ces produits afin d'éliminer ou de réduire au maximum la présence des substances chimiques".

Dans le premier cas, il peut s'agir par exemple de traces de pesticides dans le coton d'une serviette hygiénique ou d'un tampon.

Dans le second, la présence de substances chimiques peut être due "au processus de blanchiment des produits par des agents chlorés", a expliqué le professeur Gérard Lasfargues, directeur général adjoint scientifique de l'Anses.

Bien que ces concentrations ne présentent pas de risques, l'Anses recommande par précaution que la concentration des substances en cause soit réduite autant que possible, notamment car il existe de multiples autres sources d'exposition (environnementales, alimentaires,...).

"On ne peut pas évaluer le cumul" de l'exposition à ces substances via toutes les différentes sources, souligne le Pr Lasfargues.

Outre le risque chimique, l'expertise de l'Anses a également porté sur le risque microbiologique, avec le fameux syndrome de choc toxique menstruel, "rare mais potentiellement grave".

L'agence rappelle que le risque de développer ce syndrome "augmente avec une utilisation prolongée d'une protection interne (tampon, coupe menstruelle) et/ou l'utilisation d'une protection d'une capacité d'absorption plus forte que nécessaire".

Dû au staphylocoque doré, le choc toxique menstruel représente une vingtaine de cas par an en France. Il entraîne fièvre, éruptions cutanées, baisse de la tension et d'autres atteintes potentiellement graves (digestives, musculaires, rénales,...).

Pour l'éviter, les autorités sanitaires recommandent de ne pas garder le même tampon plus de huit heures, d'éviter d'en porter la nuit en optant plutôt pour une serviette hygiénique, et de se laver les mains avant et après l'application.