Problème de sommeil ? 5 manières de se rendormir quand on se réveille en pleine nuit

De nombreuses raisons peuvent vous réveiller la nuit et ensuite, impossible de se rendormir. Voici 5 astuces qui pourraient vous aider. Un petit creux (une hypoglycémie), un besoin pressant, un rêve un peu trop effrayant ou encore un bruit dehors et vous voilà réveillé. Impossible ensuite de vous rendormir. Vous tournez, vous retournez, regardez le plafond. Et plus le temps passe sur l’horloge (que l'on vous déconseille d'ailleurs de regarder), plus vous vous énervez et moins vous vous rendormez. Le sommeil peut être influencé par ce que vous mangez (trop gras, trop lourd), ce que vous buvez (alcool ou café) mais aussi par des éléments sur lesquels vous n’avez aucune prise comme la Lune par exemple dont une étude a prouvé que ses phases influençaient le sommeil. Lire aussi : Les effets du café au quotidien : vigilance, concentration, sommeil Suivez ces quelques idées pour tenter de briser le cercle vicieux et vous rendormir (plus ou moins) paisiblement.

Ne buvez pas d’alcool avant d’aller dormir Ce n'est pas un conseil pour vous rendormir mais pour éviter d'avoir à le faire. Même si l'alcool peut donner une impression de somnolence, lorsqu'il est métabolisé par votre organisme, il se transforme en stimulant (acétaldéhyde) qui va donc vous réveiller et vous empêcher ensuite de vous rendormir sereinement (en plus de potentiellement vous donner un petit mal de tête). Lire aussi : Sommeil, perte de poids, stress : quels sont les bénéfices d'un mois sans alcool sur la santé ? Saviez-vous d'ailleurs que l'on passe en moyenne 1066 jours de votre vie avec la gueule de bois ? Trêve de digressions, en plus de vous réveiller à cause des acétaldéhyde, l'alcool donne envie de faire pipi et peut donc encore plus perturber votre sommeil. En un mot : pas d'alcool avant d'aller dormir !

1. Respirez profondément En dehors de vos soupirs exaspérés face à l'heure qui avance, respirer profondément fait partie des techniques de méditation et relaxation et peut vous aider à retrouver le sommeil. Vos mains sur le ventre, les yeux fermés, respirez lentement et profondément par le nez tout en sentant votre ventre se gonfler à chaque respiration : 6 fois.

Même position, inspirez lentement, comptez jusqu'à 6 puis expirez lentement : 6 fois. Vous pouvez également faire quelques postures de yoga qui vont étirer vos muscles et vous remettre dans une humeur de sommeil.

2. Utilisez une application de guide méditatif ou de bruits blancs Si vous n'êtes pas un adepte expérimenté de la méditation, utilisez une application (il en existe de nombreuses différentes en fonction de vos besoins, de votre niveau ou simplement de vos intérêts). Lire aussi : Méditez avec Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des anneaux En haut parleur si vous êtes seul ou avec des écouteurs si vous dormez accompagné, évitez de mettre une fin programmée, l'arrêt soudain peut casser votre endormissement ou même vous réveiller. Si vous n'aimez pas les guides, vous pouvez simplement télécharger une application de bruits blancs et vous endormir doucement au son de la pluie qui tombe (parce qu'en Belgique, ce n'est pas un son qu'on entend souvent de manière naturelle... N'est-ce-pas ?).

3. Écrivez ce qui vous préoccupe Si vous êtes réveillé parce que votre sommeil est perturbé par le stress au boulot, dans votre vie personnelle ou parce que vous passez la nuit à avoir des idées et des projets, pensez à vous les sortir de la tête. Gardez un carnet près de vous et quand vous sentez que votre cerveau s'emballe, notez ce qui vous passe par la tête, ce qui vous stresse ou les idées grandioses que vous avez (et qui souvent, le lendemain matin, sont en fait complètement nases). On vous conseille un carnet et un bic parce que cela évitera d'être en contact avec un écran et une lumière, ce qui stimulerait encore plus votre état d'éveil.

4. Ne prenez pas votre téléphone au lit, lisez quelque chose d'ennuyeux Que ce soit avant d'aller dormir ou pendant une insomnie, il faut éviter les écrans. Il est certes très tentant de prendre son téléphone et de regarder des vidéos de chats trop mignonnes, histoire de bien rentabiliser ce temps que vous "perdez" mais on vous le déconseille. Lire aussi : Les trackers de sommeil sont-ils vraiment efficaces ? Vous pouvez par contre remplacer les vidéos de chats par un livre ou un magazine à lire dans une lumière tamisée qui n'agressera pas votre œil et n'encouragera pas l'éveil en produisant de la mélatonine. Attention cependant à ne pas prendre une lecture trop stimulante, nous vous conseillons le dernier livre de 437 pages sur la reproduction des coccinelles en Amazonie, vous devriez vite vous rendormir !