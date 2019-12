Prise en charge du syndrome de stress post-traumatique: la psychothérapie plus efficace que les médicaments?

Des chercheurs américains ont passé en revue la littérature scientifique consacrée au sujet des traitements pour le syndrome de stress post-traumatique (PTSD), afin de déterminer quelle méthode entre la psychothérapie et les médicaments était la plus efficace pour traiter les patients.

Or ces recommandations peuvent être biaisées compte tenu du fait que les essais randomisés qui comparent la psychothérapie à des groupes témoins sont menés sur des échantillons plus grands que celles des études visant à évaluer l'efficacité d'un traitement par médicament.

La plupart des études recommandent la psychothérapie comme premier traitement et les médicaments comme traitement de seconde intention.

Le syndrome de stress post-traumatique désigne les séquelles psychologiques et physiques qu'une personne peut éprouver à la suite d'un événement violent ou traumatisant (zone de guerre, attentat, deuil). Cette étude parue dans Psychiatry Research vise à déterminer si les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, traitement médicamenteux utilisé dans la prise en charge de PTSD, étaient plus efficaces que la psychothérapie axée sur le traumatisme ou vice-versa.

Le choix du patient

Pour une comparaison équitable de ces deux méthodes, les auteurs de cette méta-analyse se sont focalisés uniquement sur les données comprenant des études où un médicament expérimental était directement comparé aux normes de soins existantes, en l'occurrence la psychothérapie.

"En comparant la psychothérapie et les médicaments, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Cependant, l'intervalle de confiance à 95% était très large, ce qui indique que l'effet réel peut favoriser la psychothérapie ou les médicaments", explique un des auteurs de l'étude.

"Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas encore assez de preuves pour déterminer quelle méthode est la plus efficace chez les adultes."

En attendant des preuves plus probantes, les chercheurs recommandent aux cliniciens de présenter dès le départ les deux options possibles de traitement en se basant non pas sur l'efficacité comparative (qui n'est pas concluante) mais sur les préférences des patients, tout en tenant compte de cas de figure précis tels que les risque et effets indésirables associés aux médicaments.