Prendre les repas à des horaires décalés le week-end pourrait vous faire prendre du poids

D'après une nouvelle étude réalisée par des chercheuses espagnoles, manger environ 3 heures plus tard qu'à l'accoutumée pendant le week-end perturberait notre métabolisme et favoriserait la prise de poids.

Un "jet lag alimentaire"?

On connaît le sens de l'expression "jet lag" (ou décalage horaire en français) et ses effets délétères sur le sommeil. Mais selon des chercheuses de l'université de Barcelone, le "jet lag alimentaire" existerait également.

Leur recherche s'est focalisée sur l'hygiène de vie de plus de 1.100 personnes originaires d'Espagne et du Mexique âgées de 18 à 22 ans (niveau d'activité physique, alimentation et rythme circadien). De précédentes études ont démontré que le rythme circadien pouvait, indépendamment de celui du sommeil, se calquer sur l'alimentation.

Les calories ne seraient alors pas traitées de la même manière par l'organisme selon l'heure à laquelle elles sont ingérées.

Ces travaux apportent toutefois des éléments nouveaux puisqu'elle s'est intéressé spécifiquement aux différences de rythme des prises de repas durant le week-end. Les chercheuses ont analysé la relation entre l'indice de masse corporelle (IMC) des participants et la variabilité des horaires de repas pendant les week-ends par rapport aux autres jours de la semaine.