Pourquoi tout le monde ne souffre pas de black-outs en étant saouls ?

Le phénomène de black-out a longtemps été attribué uniquement aux alcooliques et continue à avoir très mauvaise presse. "Il faut se mettre dans un sale état pour avoir un black-out !" entend-on souvent et pourtant, il faut parfois très peu d'alcool pour que le cerveau arrête d’enregistrer les souvenirs.

Les pertes de mémoire dues à une soirée trop arrosée arrivent souvent mais certains en souffrent plus que d’autres et certains n’en connaîtront jamais dans leur vie.

Chez le rat, White a découvert qu’à certaines doses d’alcool, certaines cellules cérébrales arrêtent de fonctionner, expliquant le black-out. De plus, le lobe frontal , la zone de raisonnement du cerveau que nous utilisons lorsque nous prêtons attention à quelque chose, et l’amygdale , la zone qui nous avertit du danger cessent également de fonctionner. Ce qui explique les comportements dangereux que certaines personnes ivres peuvent avoir.

Les chercheurs pensent que l’hippocampe est momentanément altéré pendant le black-out et empêche ainsi le cerveau d’ enregistrer les évènements qui se déroulent. L’alcool coupe les circuits cérébraux essentiels à la création de souvenirs épisodiques (souvenirs de moments et de lieux spécifiques), comme l’explique Aaron White du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism aux États-Unis, qui a étudié le phénomène chez les souris.

La réponse est non puisque vous n’avez pas "oublié" un souvenir, vous ne l’avez tout simplement pas enregistré. Il n’y a pas moyen de récupérer un documentaire qui est passé à la télé et que vous n’avez pas enregistré, il n’y a pas moyen de récupérer des souvenirs que vous n’avez jamais eus.

Comment éviter les black-outs ?

La réponse va vous sembler basique mais c’est la seule vraie solution : buvez moins. Si votre cerveau est agressé au point de ne plus fonctionner normalement au niveau des souvenirs, de la parole et de l’instinct de survie, c’est que vous avez dépassé vos limites. Peu importe que votre meilleure copine a bu deux fois plus que vous, vos limites sont personnelles et il faut simplement apprendre à ne plus les franchir, à comprendre les signaux d’alerte de l’ivresse et à rester dans la limite du raisonnable.

Évitez fortement le binge drinking qui entraîne de nombreux black-outs et buvez régulièrement de l’eau entre les verres d’alcool, vous éviterez ainsi les pertes de mémoire et, en hydratant continuellement votre corps, vous éviterez peut-être aussi une gueule de bois le lendemain.

Si vous n'arrivez pas à contrôler votre consommation d'alcool, n’hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous aider.