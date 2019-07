Pourquoi prendre soin de son ventre?

Tout commence avec le ventre: celui de notre mère, également le nôtre d'une certaine manière. C'est autour du cordon ombilical relié au placenta que le fœtus se développe. Notre nombril fut donc notre première bouche en absorbant ce qui est nécessaire à notre bon développement. En grandissant, notre cerveau nous fait parfois oublier "d'où nous venons". Il est donc temps de se regarder à nouveau le nombril et de comprendre pourquoi prendre soin de notre ventre est si important.

La star actuelle de notre ventre: les intestins Les intestins possèdent 200 millions de neurones, ce qui en fait notre deuxième cerveau. Il produit 95% de la sérotonine dans le corps (soit 95% du bonheur) et contient entre 1,5 kg et 2 kg de microbiote intestinal, ces gentilles bactéries qui aident à digérer, produire certaines vitamines que notre corps ne peut pas synthétiser et qui forment, comme à l'armée, notre système immunitaire.

Le foie, l'estomac, la rate ou le pancréas ont aussi leur importance Il ne faut pas négliger nos autres compagnons de santé: le foie (souvent en cure détox), l'estomac (qui essaie toujours de faire de son mieux avec ce qu'on lui donne), les reins et surrénales (qui absorbent le trop plein de stress), la rate ou encore le pancréas.



Tous sont logés à la même enseigne, c'est-à-dire l'abdomen, et chacun a besoin "d'espace" pour bien faire son travail. En situation de stress, certaines personnes rentrent constamment le ventre, souvent sans même s'en rendre compte. Face à une pression interne supérieure, d'autres préfèrent aller faire un petit tour dehors: hémorroïdes, diverticules (pouvant conduire à une inflammation des intestins).

Votre ventre: une machinerie complexe où tout est connecté Mais ceci reste une vision très compartimentée du ventre. Il est donc nécessaire de rappeler que la réalité structurelle de notre corps repose sur une continuité tissulaire totale et ce, grâce à nos amis les fascias, sorte de tissu conjonctif que l'on peut retrouver dans les membranes, aponévroses, ligaments par exemple. Plus ils sont noués, contraints et plus les soucis surviennent.



Les organes sont liés entre eux par les fascias qui les recouvrent et les soutiennent. C'est toute une "chaine de tension" qui se produit et vient perturber les autres organes.

Votre ventre peut vous causer des problèmes de dos Ce n'est plus un secret: les dysfonctionnements viscéraux peuvent causer de gros problèmes posturaux.



En effet, les organes sont aussi en correspondance avec la colonne vertébrale non seulement de par leur proximité anatomique et via les fascias, mais également par les nerfs de la moelle épinière (les fameux dermatomes), pouvant causer ce que l'on appelle des douleurs "projetées".