Pourquoi le ventre gonfle quand on a nos règles ?

Quelques jours avant les règles notre ventre prend de la rondeur et nos vêtements semblent avoir rétréci d’une taille tout au moins. Difficile alors de fermer notre jean fétiche mais pour cela nous avons déjà quelques astuces imparables pour l’agrandir.

Nous connaissons cependant les responsables de ce ballonnement du bas-ventre : nos hormones qui impactent nos intestins. Un phénomène éphémère qui se reproduit et disparaît de cycle en cycle.

Comme l’explique le gynécologue Sylvain Mimoun dans le magazine Flair, le taux de progestérone augmente quelques jours avant les règles pour aider le corps à accueillir une éventuelle grossesse. Les muscles qui entourent l’intestin vont se relâcher et ce dernier travaillera alors au ralenti. Par conséquent, ce phénomène occasionnera une présence plus importante de gaz et le gonflement du ventre. On aura effectivement l’impression d’avoir pris un à deux kilos, pour la majeure partie des femmes, mais fort heureusement cette sensation n’est que passagère. Certaines femmes suivent de très près leur cycle menstruel grâce à des applis : un business d’ailleurs très florissant et qui permet d'appréhender au mieux ces petits désagréments.