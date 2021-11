Pourquoi il ne faut pas rester plus de 10 minutes aux toilettes ?

Un médecin sur TikTok a révélé pourquoi vous ne devriez pas passer plus de 10 minutes aux toilettes.

On connaît les consultations médicales en ligne, les Youtubeurs santé où même les médecins Instagrammers, mais ce qu’on connaît moins, ce sont les professionnels de la santé qui cartonnent sur TikTok. Chacune de leurs vidéos de moins d’une minute peut faire plusieurs centaines de milliers de vues en quelques heures et leur communauté ne cesse de grandir. Pourquoi ça cartonne ? Félix Francotte a enquêté pour l’Internet Show.

C’est le cas pour cette information qui nous vient d’un médecin TikTokeur, @dr.karanr insiste sur le fait qu’il est nécessaire de fixer une limite de temps pour vos pauses toilettes.

Pas (uniquement) pour laisser la place aux autres mais (surtout) pour éviter les hémorroïdes. Comme il l’explique, "essayez de ne pas passer en moyenne plus de 10 minutes aux toilettes. La gravité n’est pas votre amie, plus vous passez de temps aux toilettes, plus le sang peut s’accumuler dans les veines, provoquant des hémorroïdes."

De plus, il vous conseille également d’éviter de " faire des efforts " pour sortir votre affaire car cela fait "gonfler" vos vaisseaux sanguins et pourrait provoquer (encore) des hémorroïdes.

À bon entendeur…