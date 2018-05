Dans l'Antiquité, bien longtemps avant l'invention du premier déodorant commercial en 1888, les Égyptiens essayaient de masquer les odeurs des aisselles grâce à un mélange naturel, composé notamment de cannelle et d'huiles d'agrumes.

Après la douche, avant d'enfiler une chemise, après le sport ou entre deux rendez-vous, c'est tous les jours le même rituel. En spray , à bille, en stick ou en crème , il y en a pour tous les goûts. Et pas question d'essayer de s'en passer, sous peine de vivre sous la menace de voir surgir une odeur pestilentielle à chaque coup de chaud et de recevoir par la même occasion une salve de commentaires désobligeants.

Pourquoi certaines personnes n'ont-elles pas besoin de déodorant? - © gpointstudio - Getty Images/iStockphoto

La transpiration en soi est inodore

C'est une bactérie qui se trouve sur la peau qui est responsable des odeurs. Il s'agit d'une solution composée d'eau salée. Nous avons deux types de glandes sudoripares: les glandes eccrines, présentes sur l'ensemble du corps et dégageant seulement de l'humidité, et les glandes apocrines, présentes notamment près des aisselles. Ces dernières sont associées aux odeurs corporelles car elles relâchent des protéines et des lipides, qui sentent mauvais lorsque qu'ils sont transformés par la bactérie. Les aisselles, particulièrement humides, sont donc assez souvent des terrains fertiles parfaits.