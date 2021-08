Pour vivre plus longtemps, mangez des Oméga-3 (mais arrêtez de fumer)

Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a établi un lien entre les Oméga-3 et l'espérance de vie, en venant à la conclusion que la présence d'un niveau élevé d'Omega-3 dans le sang peut présager d'un taux de mortalité plus faible chez les plus de 65 ans.

Pour cela, les chercheurs ont analysé les niveaux d'Oméga-3 dans le sang de 2.240 volontaires, âgés d'au minimum donc de 65 ans. Ces données ont été recueillies pendant 11 ans grâce au suivi médical des patients. Parmi ce panel, 57% étaient des femmes et 43% des hommes. Pendant la durée de l'étude, 384 participants sont décédés. En moyenne, les participants ayant un taux sanguin plus élevé vivaient en moyenne 4,7 ans de plus que les autres.