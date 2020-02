Pour inciter les enfants à manger des fruits et légumes, les deux parents doivent donner l'exemple.

En termes d'alimentation, les parents représentent l'exemple suprême pour leur enfant... Et l'influence s'avère encore plus efficace lorsque les deux s'impliquent, suggère une récente recherche finlandaise.

Dès la première année

D'après l'Organisation mondiale de la Santé, qui recommande de consommer plus de 400 g de fruits et légumes par jour, la faible consommation de fruits et légumes figure parmi les dix principaux facteurs de risque de la mortalité dans le monde.

Des recherches antérieures ont confirmé que l'influence des parents sur les habitudes alimentaires de leur enfant s'exerce dès la première année qui suit la naissance.

Les enfants apprennent quoi, quand et en quelle quantité manger, en grande partie grâce à l'observation des comportements alimentaires des autres.

Les auteurs de cette nouvelle recherche ont sondé 114 enfants âgés entre 3 et 5 ans et leurs parents (100) sur leur consommation de nourriture à la maison. Globalement, les résultats suggèrent une faible consommation de fruits et légumes chez les enfants de 3 à 5 ans ainsi que chez leurs parents. Les légumes et les baies cuits sont les aliments les moins consommés par les participants, note l'étude.