Pour garder votre cœur en forme, réduisez votre consommation de 300 calories

Alors que l’on sait que les maladies cardiovasculaires sont la plus grande cause de décès dans le monde, une nouvelle étude parue dans un magazine américain spécialisé fait état d’une conclusion intéressante : réduire de 300 calories notre apport journalier en nourriture nous permettrait de maintenir notre cœur en bonne santé.

L’étude a été menée sur 218 personnes, entre 21 et 50 ans, en léger surpoids ou avec un indice de masse corporelle normal. Après avoir mené des tests sur un régime alimentaire normal et un second appauvri de 25% en matière de calories, les chercheurs ont constaté que les adeptes de la seconde méthode avaient perdu près de 16 kilos en moyenne, et avaient connu une baisse de leur cholestérol et de leur tension artérielle. Un autre professeur parle également du fait qu’une telle alimentation permette de retarder ou même d’éviter certains effets négatifs du vieillissement.

La plupart des personnes ayant participé à l’aide ont adhéré définitivement à ce nouveau régime. Avec, en moyenne, ce chiffre de 300 calories de moins par personne et par jour, soit 12% de l’apport calorique quotidien en moyen, qui représenterait le juste milieu pour garder notre cœur en bonne santé.

Notons cependant que, selon David Sinclair de la Harvard Medical School, cette restriction calorique ne s’adresse pas aux personnes âgées ou fragiles, puisqu’elle met la motivation des personnes à rude épreuve.