Plus d'un salarié sur trois souhaiterait pouvoir se procurer des produits alimentaires "plus sains" au bureau.

Selon un sondage, les Français affirment de plus en plus leur volonté d'adopter un mode de vie sain, y compris sur leur lieu de travail. Conditions sine qua non pour y parvenir: une alimentation plus équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique.

L'enquête a interrogé 1.000 salariés sur les démarches initiées par les entreprises visant à encourager un mode de vie plus sain. Selon les résultats, 36% d'entre eux estiment que cela constituerait un "véritable critère d'attractivité".

Un tiers d'entre eux se déclarent favorables à la mise en place d'une alimentation plus "saine" au travail: bénéficier de réductions sur des paniers de fruits et légumes bio ou profiter d'une cantine d'entreprise permettant de consommer des plats équilibrés.

Certaines personnes interrogées (15%) souhaiteraient même assister à des cours de diététique délivrés au sein de l'entreprise pour apprendre à mieux manger au quotidien.

Dans les faits, près de la moitié des sondés (40%) déclare bénéficier de distributions hebdomadaires de paniers de fruits et de légumes au travail. Mais 26% des salariés interrogés jugent en revanche que rien n'est prévu par leur entreprise pour favoriser une alimentation saine et précisent n'avoir accès qu'à des distributeurs avec des denrées sucrées.

En dehors de l'alimentation, le deuxième critère mis en avant par les sondés pour améliorer leur état de santé général est la possibilité de pratiquer une activité physique pendant les heures de travail. Parmi eux, 36% pencheraient pour des cours de fitness, de yoga ou de méditation, 25% souhaiteraient organiser des sessions de jogging entre collègues et 15% aimeraient bénéficier d'un abonnement de vélos en libre-service offert par leur entreprise.