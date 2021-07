Peut-on laver les boules Quies ?

Ces bouchons d’oreilles trouvent leur place dans notre quotidien et selon leur composition on les entretiendra d’une façon ou d’une autre.

Les boules Quies nous aident à nous préserver des nuisances sonores ou à nous immerger au calme dans notre bulle. Elles font office de protections auditives, elles sont de toutes les formes, de toutes les matières et couleurs, Chacun y trouve sa quiétude, son bonheur et même son style. Si vous voulez soigner davantage votre look d’ailleurs, sachez que vous pouvez également vous adonner au maquillage de vos oreilles , c'est tendance, le tout assorti à vos boules Quies : c'est fashion !

Pour entrevoir un nettoyage adéquat des boules Quies, il importe de différencier leur composition de laquelle découlera un petit rituel spécifique pour les entretenir correctement.

Santé.journaldesfemmes.fr a recueilli l’avis du spécialiste ORL Ali Abbas pour établir l’inventaire de ces petites boules de quiétude et pour ensuite nous conseiller sur la méthode ad hoc pour les entretenir.

On dénombre 4 variantes de boules Quies :

en cire que l’on moulera conformément à notre conduit auditif

que l’on moulera conformément à notre conduit auditif en silicone pour atténuer les fortes nuisances sonores sur les chantiers, dans les concerts

pour atténuer les fortes nuisances sonores sur les chantiers, dans les concerts en mousse que l’on comprimera dans le conduit auditif pour qu’il se dilate ensuite dans l’orifice

que l’on comprimera dans le conduit auditif pour qu’il se dilate ensuite dans l’orifice moulées sur mesure pour être le plus conforme à votre physionomie

Ces boules Quies permettraient d’adoucir les nuisances sonores de 29 dB en moyenne, ce qui transforme le ronflement d’un dormeur en douce respiration comme l’évoque le Dr Ali Abbas. Les bouchons d’oreilles en cire seraient les moins recommandés en raison des quelques résidus qui se compacteraient dans l’oreille et pour lesquels une intervention chez un spécialiste serait nécessaire. Les bouchons d’oreilles en silicone seraient cependant plus efficaces que ses congénères et de surcroît réutilisables. Le zéro déchet c’est aussi tendance et chacun s’y emploie à sa façon. Si vous aussi vous souhaitez vous y mettre, voici en un dé-clic quelques petits conseils pour vous guider dans cette aventure du zéro déchet.

Sous ces conseils bonus glissés dans le creux de votre oreille, ciblons la question qui nous titille, à savoir celle de leur possible entretien.