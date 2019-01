Parasites, virus, bactéries… Tous ces microbes ne nous veulent pas forcément du mal

Les microbes nous effraient mais ils sont plus nombreux que nos propres cellules et sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme.

Champignons, parasites, virus, bactéries…. Ce sont tous des microbes et notre corps en héberge des milliards. Mais heureusement pour nous, ils sont pour la plupart inoffensifs et même indispensables. Tous ces micro-organismes font partie de ce qu'on appelle le "microbiote".

Les micro-organismes participent à notre équilibre

Le microbiote est nécessaire à notre bien-être et à notre survie. Les scientifiques ont en effet montré que les animaux qui en sont dépourvus ont une immunité plus fragile. Par exemple, les bactéries permettent d'assimiler les nutriments que notre corps ne peut digérer; elles produisent aussi des vitamines et nous protègent contre les micro-organismes pathogènes à l'origine de nombreuses infections.

Si elles jouent un rôle pour notre santé, elles influencent également nos humeurs. "On a fait des études avec des souris sur lesquelles on a introduit telle ou telle bactérie. Ça pouvait générer tel problème de comportement: agressivité, irritabilité, hyperactivité … ", explique le médecin Rodolphe Piquet.

Tout déséquilibre au sein du microbiote a des conséquences sur notre organisme et peut être à l'origine de maladies. La génétique, l'alimentation ou encore l'environnement peuvent être à la source de ces dérèglements.

Les scientifiques mènent des études sur les microbiotes dans l'espoir de trouver des solutions à certaines pathologies.