Paralysie du sommeil : entre l'éveil et le sommeil, que se passe-t-il dans notre corps ?

Nombreux sont ceux qui ont déjà vécu ce moment terrifiant : on pense être réveillé mais on ne peut pas bouger , comme paralysé dans le lit (ou le divan si vous faites une sieste), quelque chose de menaçant s’approche et vous n’arrivez pas à vous défendre. Jusqu’à ce que le réveil arrive vraiment et que vous restiez traumatisé par ce moment digne d’un film d’horreur. Pas étonnant que l’on ait longtemps cru que ce phénomène était paranormal !

La paralysie du sommeil peut survenir dans deux de ces phases : soit juste après l’endormissement , soit à la fin du sommeil paradoxal , quand la personne va bientôt se réveiller. Le juste mot serait donc plutôt paralysie du réveil puisque l’on n’est plus endormi lorsque la paralysie se manifeste.

La nuit commence par l’endormissement (qui peut parfois être difficile) et est suivi par le sommeil lent léger. Vient ensuite le sommeil lent profond qui est lui-même suivi d’une nouvelle phase de sommeil lent léger et vient finalement le sommeil paradoxal . Donc sur un cycle de 90 minutes : lent léger – lent profond – lent léger – paradoxal.

Le sommeil est une suite de cycles (entre 3 et 6) plus ou moins profonds qui durent 90 minutes (environ) comme l’explique l’ INSERM . Dans ces cycles, 3 phases de sommeil surviennent :

Quand une personne se réveille, il arrive parfois que cet état d’hypotonie musculaire continue alors que le cerveau, lui, est réveillé. "Les personnes sont alors conscientes de leur environnement et parviennent à ouvrir les yeux, mais elles sont totalement incapables de bouger" comme l’explique une étude sur le sujet . Si cet état peut durer entre quelques secondes et plusieurs minutes, il n’y a aucun danger clinique .

Pendant la phase de sommeil paradoxal, le cerveau s’emballe pour créer les rêves . L’activité neuronale est intense mais le lien avec les muscles est coupé pour éviter que le corps ne réponde aux stimuli du rêve. De cette manière, vous ne vous retrouvez pas à courir dans votre lit ou à nager dans votre salon en rêvant des jeux olympiques. On appelle cela : l’hypotonie musculaire .

Pourquoi hallucinons-nous pendant la paralysie du sommeil ?

Comme Arnaud l’expliquait dans un ancien article, la seule chose que l’on maîtrise encore, c’est sa respiration et ses yeux. S’il est déjà suffisamment angoissant d’être paralysé pendant plusieurs minutes, sans plus pouvoir ouvrir la bouche ou bouger un orteil, il arrive très souvent que ce phénomène soit accompagné d’hallucinations terrifiantes et de menaces directes (rêvées) à notre intégrité physique.

Les hallucinations peuvent être visuelles (puisque nos yeux s’ouvrent et que l’on voit la pièce où l’on est), auditives (des voix menaçantes) ou kinesthésiques (sensation de chute ou de pression thoracique). Elles vont de pair avec de nombreuses expériences de paralysie du sommeil puisque la personne est encore en phase de sommeil paradoxal (donc de rêve) et mélange ainsi rêve et réalité, additionné à l’angoisse de ne pas savoir bouger : "les expériences hallucinatoires peuvent provenir d’événements neurologiques associés à la formation d’images lors des rêves au cours de cette phase du sommeil" continue l’étude.

La paralysie en soi n’engendre pas la peur panique, c’est souvent "l’impression de présence et la peur qui lui est liée peuvent accroître la vigilance, la détection et l’interprétation d’événements environnementaux" et ainsi augmente la sensation de terreur vécue par les personnes qui vivent cette expérience.