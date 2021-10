Par quoi chefs et industriels ont-ils remplacé le dioxyde de titane ?

Rendre brillant le glaçage blanc d'un entremets ou renforcer la vivacité d'une couleur qui enrobe les bonbons. Telles étaient les raisons invoquées par les marques et les pâtissiers pour user du dioxyde de titane.

Un an après l'interdiction de l'additif alimentaire en France, c'est au tour de l'Europe tout entière de dire non à l'E171, potentiellement cancérigène et dont l'innocuité est remise en doute depuis de nombreuses années.

Mais alors, par quoi le dioxyde de titane a-t-il été remplacé dans nos préparations alimentaires ?