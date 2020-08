Paludisme : une résistance au traitement découverte chez des parasites d'Afrique subsaharienne.

Publié dans la revue "Nature et Médecine", un rapport alarme sur la présence significative dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne de parasites transmettant le paludisme et résistant à l'artémisinine, la molécule utilisée pour soigner cette maladie infectieuse.

Depuis plus de quinze ans, le traitement ACT est l'antipaludique le plus utilisé et le plus recommandé par l'OMS. Il est constitué d'un dérivé à action rapide de l'artémisinine, une molécule essentielle pour soigner la maladie.

Mais une mutation au sein du gène K13 des parasites du genre Plasmodium peut occasionner le développement d'une résistance à cette molécule. La découverte d'un échantillon significatif résistant à ce traitement dans la région subsaharienne est une très mauvaise nouvelle car la région concentre plus de 90% des cas de paludismes.