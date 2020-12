Ouvrir sa fenêtre : le geste santé de l'année 2020 ?

Ouvrir grand sa fenêtre lorsqu'il fait - 3 degrés dehors ? "Impensable !", disiez-vous encore l'année dernière. Pourtant, depuis l'arrivée du Covid-19, beaucoup de choses ont changé et nous avons pris de nouvelles habitudes … Dont celle d'aérer en plein hiver. Un geste qui vous permet en outre de lutter contre la pollution de l'air de nos habitats .

Les experts santé recommandent d'aérer les espaces clos pendant au moins dix minutes et deux fois par jour minimum. De quoi prendre le pli rapidement, même si cela signifie que l'on va certainement trinquer en manteau lors des traditionnelles réunions conviviales de fin d'année !

Parmi les gestes barrières bien connus pour se protéger du Covid-19 (port du masque, distanciation sociale, lavage de mains, etc), celui d'ouvrir sa fenêtre est lui aussi désormais bien ancré dans les mœurs. La raison est simple : aérer un espace clos permettrait d'éliminer les particules virales diffusées dans l'air .

Aérer pour assécher l'air intérieur

On a souvent tendance à se montrer réticent à l'idée d'ouvrir sa fenêtre en plein hiver, principalement parce qu'on ne veut pas avoir froid, bien sûr, mais aussi par peur de gaspiller l'énergie utilisée pour chauffer sa maison. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, aérer son logement pendant l'hiver est recommandé afin d'assécher l'air intérieur et d'éviter le processus de surchauffe des appareils pour combler un air trop humide.