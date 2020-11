Ouatine & Cumulus : des cocons pour les prématurés, made in Belgium

La Journée mondiale de la prématurité le 17 novembre prochain a pour but de sensibiliser la population aux naissances prématurées et aux préoccupations des bébés prématurés et de leurs familles dans le monde entier.

Une naissance prématurée, même lorsque la vie du nouveau-né n’est pas en danger, est une épreuve qui demande beaucoup de courage et d’énergie aux parents. Un accouchement dans l’urgence, un bébé poids plume emmené pour plusieurs jours en service de néonatalogie, un retour à la maison mêlé de soulagement et d’angoisse.

Stéphanie, créatrice de la marque belge Ouatine & Cumulus et consciente des contraintes imposées au bébé par une naissance prématurée ou difficile, a suivi une formation à l’observation du comportement du bébé (formation Nidcap) qui propose d’optimiser le développement neurologique et moteur du bébé né trop tôt en réduisant le stress, en répondant à ses besoins spécifiques et ce en collaboration avec sa famille.