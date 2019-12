Orelsan participe à la campagne de Médecins du Monde

L’ONG Médecins du Monde lance sa nouvelle campagne d’appel aux dons.

A travers une vidéo réalisée par Matilda Finn avec la participation de l’artiste Orelsan, l’association internationale milite pour l’accès à la santé pour tous les individus, peu importe le statut social, la religion ou l’origine ethnique.

On s’en fout

Tel est le nom de la campagne de fin d’année dévoilée par Médecins du Monde. Une manière pour l’ONG de rappeler que peu importe la personne qui a besoin d’aide, peu importe sa manière d’agir, de vivre ou de penser, la santé passe avant tout.

"Le parcours de chacun, son expérience de vie ne font jamais obstacle aux soins que nous devons lui apporter. Cela nous aide au contraire à déterminer la meilleure façon de l’accompagner. Qu’il soit migrant, usager de drogues, travailleuse du sexe ou tout autre citoyen, il s’agit d’une personne avant tout", explique dans un communiqué le Docteur Philippe de Botton, président de Médecins du Monde.

Un spot vidéo d’une minute et seize secondes illustre cette campagne, diffusée sur le site de Médecins du Monde, ainsi qu’à la télévision, dans la presse écrite et web et sur les réseaux sociaux.

"On s’en fout de leur apparence. De la religion, des ethnies, de ce que dit la morale, de ce qui est bien ou mal. De qui est civil ou rebelle. S’ils ne parlent pas la même langue. On s’en fout. Qu’ils soient juste en bas de la rue ou au bout du monde, on s’en fout. Tout ce qui compte pour nous, c’est leur santé", résume la voix off de la vidéo, incarnée par le chanteur Orelsan.

Depuis sa création en 1980, Médecins du Monde s’investit dans des programmes sur le long terme, répertoriés autour de cinq axes : la santé sexuelle et reproductive, la réduction des risques, la migration, les urgences et les crises et l’impact de l’environnement sur la santé.