Opération Chaussettes : pour donner chaud à ceux qui ont froid

Depuis 10 ans, Opération Chaussettes tend la main aux plus démunis, aux sans-abris et aux familles en situation précaire, aux personnes qui manquent de l’essentiel pour vivre.

Ces hommes, ces femmes et ces enfants vivent, dorment dans la rue ou dans des abris de fortune, endurent le froid, la pluie qui transpercent l’âme et leurs vêtements. Ils manquent de protection et de chaleur, d’habits de rechange, de couvertures et de produits d’hygiène, de première nécessité.

" Voilà déjà quelques années que j’ai découvert l’Opération chaussettes, et poum, j’apprends qu’elle a dix ans ! En une décennie, la pauvreté aurait dû reculer dans notre société, or la misère et la précarité ont gagné du terrain. Un anniversaire comme ça doit aussi servir à redire haut et fort notre indignation! Retroussons-nous les manches et montrons comme les mots solidarité et humanisme nous importent. " Philippe Geluck

Le 21 novembre prochain, Opération Chaussettes retrousse ses manches encore une fois sur la Place Poelaert de 11h à 15h30, grâce à la générosité des contributeurs et des parrains et marraines qui ont à cœur de porter l’association.

" Je soutiens l’Opération Chaussettes parce que c'est nécessaire, que les personnes sont de plus en plus en difficulté et il est indispensable qu’on se mobilise et qu'on partage cet événement pour aider les plus démunis. Le but c'est d'être présent et de participer à l’événement ! " David Jeanmotte