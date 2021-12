On va bientôt pouvoir stocker nos données dans de l'ADN

On se rapproche du moment où l'on va pouvoir stocker nos données dans de l'ADN. Et cette avancée, on la doit à Microsoft. Son département Recherche a trouvé le moyen de lire et d'écrire des données sur le format de l'ADN avec beaucoup plus de rapidité. Cette découverte est une étape supplémentaire pour permettre à cette technologie de passer du laboratoire à la commercialisation. Reste encore un point noir : son coût d'utilisation.

Les chercheurs ont appris à stocker des données dans l'ADN. Malheureusement, l'écriture de ces données est lente et coûte excessivement cher . Microsoft Research a proposé une nouvelle méthode d'écriture de l'ADN synthétique à l'aide d' une puce 1.000 fois plus rapide qu'auparavant.

Cette solution doit pouvoir transférer les données rapidement et stocker nos supports les plus précieux pendant des décennies sans qu'ils ne tombent en panne. L'ADN est donc parfait.

Il y aura bientôt un problème de place pour contenir ces amas de données et même de matériaux comme le silicium, régulièrement utilisés pour la création de disque dur et autre dispositif de stockage. En gros, notre rythme de production des données est largement supérieur à notre capacité de les stocker.

La problématique des données devient chaque jour plus grande. On estime qu'environ 2,5 millions de gigaoctets sont créés chaque jour. La consommation de données double environ tous les deux à trois ans .

Comme vous le savez, le langage informatique est binaire et n'utilise que des uns et des zéros. Comment le faire rentrer dans de l'ADN ? Notre ADN est composé de quatre bases chimiques, l'adénine (A), la guanine (G), la cytonise (C) et la thymine (T). Il est tout simplement possible de convertir ces un et ces zéros en ces quatre lettres pour stocker des données.

De plus, Microsoft ne met pas tous ses œufs dans le même panier : avec le projet Silica, l'entreprise mise également sur le stockage holographique des données. Si Microsoft permet une réelle avancée, reste une réponse à laquelle l'entreprise doit répondre : comment réduire les coûts ?