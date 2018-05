Obésité sévère précoce: les antécédents médicaux familiaux comme facteurs de risque

Selon une étude publiée par des chercheurs de l'université de Messine en Italie, l'existence d'antécédents familiaux d'obésité et de tension artérielle élevée pourrait constituer un facteur de risque majeur dans le développement de l'obésité sévère chez les jeunes enfants.

Les chercheurs ont entrepris de vérifier si l'historique familial, notamment les cas d'obésité et de maladies cardiométaboliques, pouvait influencer l'apparition et la sévérité de l'obésité de l'enfant.

L'équipe a étudié le cas de 260 enfants obèses ou en surpoids âgés de 2 à 17 ans, en réalisant d'abord un bilan de santé de chacun des participants.

Les chercheurs ont également collecté des informations relatives à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires et métaboliques des parents, des frères et sœurs et des grands-parents.

Ils ont remarqué - conformément aux résultats de précédentes études - que ce type d'antécédents familiaux faisait augmenter le risque d'obésité chez l'enfant.

Mais leurs résultats montrent surtout que si les parents, la fratrie ou les grands-parents avaient souffert de ces maladies cardiovasculaires et métaboliques (hypertension, taux de lipides élevés dans le sang, diabète de type 2 et maladie coronarienne), cela augmentait le risque d'une installation précoce d'obésité sévère.

L'équipe a constaté que les participants souffrant d'une obésité sévère étaient plus souvent les enfants de moins de 8 ans. L'auteur principal de l'étude, le Dr. Domenico Corica, commente: "Si l'obésité persiste, ces enfants feront face à un risque plus élevé de complications cardiovasculaires et métaboliques en tant que jeunes adultes".

Les enfants en obésité sévère sont plus susceptibles de témoigner d'antécédents familiaux d'hypertension, de diabète de type 2 et de maladie coronarienne que les autres enfants, mais ils sont également plus susceptibles de montrer des signes de résistance à l'insuline, ce qui peut conduire au développement du diabète de type 2.

"Je souhaite le souligner: nous avons remarqué chez la plupart des enfants en obésité sévère, même chez les très jeunes, une résistance à l'insuline. C'est une découverte très importante qui montre la nécessité d'un programme d'intervention précoce de la part des médecins, des écoles et des institutions concernées, avant tout de façon à modifier le mode de vie des enfants obèses et de leurs familles (habitudes alimentaires, activité physique, temps passé devant les écrans)".

Ces résultats ont été publiés (en anglais) dans la revue Frontiers in Endocrinology.