Movember: une étude canadienne formule des recommandations pour mieux promouvoir la santé des hommes.

Chaque année, l'événement vise à en effet à renforcer la prévention et à améliorer la prise en charge des hommes autour de trois axes spécifiques: le cancer des testicules , le cancer de la prostate et la santé mentale (en mettant notamment l'accent sur la prévention du suicide chez les hommes).

Des avantages tangibles pour motiver

Les autres pistes évoquées dans cette recherche concernent une meilleure connaissance par les patients concernés des symptômes de leur maladie, notamment tout ce qui touche à la santé mentale, afin de lutter contre la stigmatisation sociale (par exemple celle associée au suicide).

Enfin, l'étude insiste sur la nécessité de fournir une vision claire des objectifs des programmes: "Ils doivent proposer des avantages tangibles et des leaders solides et coopératifs. Le programme Dads in Gear, conçu pour aider les pères à cesser de fumer, a par exemple recruté des participants en leur offrant des repas et des services gratuits de garde d'enfants. L'accent a été mis sur la nécessité pour les participants de travailler activement pour leur bien-être et a encouragé les hommes à maintenir leurs pratiques saines de façon autonome après avoir terminé le programme", détaillent les chercheurs.

Toutes les infos sur le mouvement Movember en Belgique: https://be.movember.com