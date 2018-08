Monter son chauffage permet-il de réduire sa tension?

Des chercheurs britanniques ont montré que le fait de vivre dans un appartement ou une maison bien chauffée pourrait permettre de faire baisser sa tension artérielle.

Cette étude menée par des chercheurs de l'University College de Londres visait à voir s'il existait un lien entre tension artérielle et température intérieure, un facteur potentiellement important pour gérer cette maladie dans des pays aux climats froids comme le Royaume-Uni, où l'on passe beaucoup de temps chez soi.

Bien que de précédentes recherches avaient déjà laissé penser que la température d'une pièce pouvait en effet affecter la tension, peu d'entre elles avaient eu recours à des données représentatives de tout un pays. Pour renforcer leurs données, les chercheurs ont recruté des sujets ayant participé au sondage Health Survey for England; ils les ont ensuite questionné sur leur santé générale et sur différents facteurs pouvant affecter les résultats.

Ensuite, des infirmières sont allées mesurer la tension des 4.659 participants chez eux; elles ont aussi noté la température intérieure de leur pièce à vivre.

Après avoir comparé les données de tension artérielle et celles de température, les chercheurs ont trouvé que les températures intérieures plus basses étaient associées à une tension artérielle plus forte.

Les chercheurs ont trouvé qu'en moyenne, la tension systolique et diastolique étaient de 126,64 mmHg et 74,52 mmHg, respectivement chez les sujets résidant dans les appartements et maisons les plus frais, en comparaison avec les données de 121,12 mmHg et 70,51 mmHg dans les maisons plus chauffées.

De plus, l'équipe a aussi montré qu'une baisse d'un degré dans les foyers était associée à une augmentation de 0,48 mmHg de tension systolique et 0,45 mmHg de la tension diastolique.

Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires considèrent qu'une tension idéale est de 90/60 mmHg et 120/80 mmHg.

Les effets des températures intérieures sur la tension artérielle étaient aussi plus importants chez les participants qui ne faisaient pas régulièrement du sport, laissant penser que l'activité physique pourrait désamorcer le risque de vivre dans des intérieurs froids et que les personnes actives n'ont pas forcément besoin de beaucoup de chauffage pour garder une bonne tension artérielle.

"Nos recherches aident à expliquer les taux plus importants d'hypertension, ainsi que les augmentations potentielles de décès dues à des AVC et des maladies cardiaques, pendant les mois d'hiver, suggérant que les températures intérieures devraient être prises plus sérieusement", a expliqué l'auteur Stephen Jivraj.

"Parmi les autres changements quotidiens et alimentaires que l'on peut opérer pour réduire sa tension artérielle, nos résultats montrent que le fait de vivre dans un foyer un peu plus chauffé pourrait aussi être bénéfique", a ajouté le docteur.

Selon les scientifiques, les personnes ayant des antécédents d'hypertension dans leur famille devraient chauffer leurs pièces à vivre autour de 21°C.

Leurs résultats ont été relayés (en anglais) par le Journal of Hypertension.