Minimiser sa prise de poids après l'arrêt du tabac permet de limiter le risque de diabète

Une étude américaine montre que les personnes qui ont pris du poids après avoir arrêté de fumer peuvent enregistrer un risque accru de développer un diabète de type 2 (diabète sucré), suggérant la nécessité pour les professionnels de santé de mettre l'accent sur une bonne alimentation et une activité physique en parallèle de l'arrêt de la cigarette.

L'étude, menée par une équipe de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, a analysé des données concernant 171.150 sujets masculins et féminins sur une moyenne de 19 ans.

On a demandé aux participants de remplir des questionnaires concernant leur santé et leur mode de vie tous les deux ans, permettant ainsi aux chercheurs d'évaluer chez les personnes qui avaient arrêté de fumer l'impact de leur prise de poids sur le risque de développer un diabète sucré et sur le risque de mort suite à une maladie cardiovasculaire ou autre.

Les scientifiques ont trouvé qu'en comparaison avec les fumeurs, ceux qui avaient arrêté récemment enregistraient en moyenne un risque accru de 22% de diabète de type 2. Ce risque était à son maximum entre cinq et sept ans après l'arrêt du tabac, il décroissait ensuite progressivement.

Plus les sujets prenaient du poids après l'arrêt, plus leur risque de diabète augmentait.

Cependant, ceux qui ne prenaient pas de poids n'enregistraient pas d'augmentation de risque et sur le long terme, l'arrêt du tabac avait un effet bénéfique sur le risque de diabète. Chez les personnes qui avaient arrêté de fumer depuis 30 ans, le risque de diabète équivalait à celui des personnes n'ayant jamais fumé de leur vie.

L'arrêt du tabac entraîne d'autres bienfaits significatifs

"Nous savons que les personnes qui arrêtent de fumer peuvent avoir un risque élevé de diabète et celui-ci peut décourager les fumeurs d'arrêter", a commenté Qi Sun, l'auteur de ces recherches. "Mais notre étude montre que c'est le changement de poids après l'arrêt qui détermine le risque de diabète, donc tant qu'ils minimisent leur prise de poids, leur risque de diabète n'augmente pas et, sur le long terme, baissera."

L'arrêt du tabac entraîne d'autres bienfaits significatifs. L'étude a montré que même chez les personnes qui avaient pris plus de 10 kg, le risque de mort prématurée due à une maladie cardiovasculaire baissait en moyenne de 67% et le risque en lien avec d'autres causes baissait de 50% après l'arrêt de la cigarette.

"Les fumeurs ne devaient pas être découragés par une potentielle prise de poids après l'arrêt parce que la réduction des risques de maladies cardiovasculaires est claire tant sur le court terme que sur le long terme", a ajouté Yang Hu, aussi en charge de cette étude.

"Cependant, les personnes qui arrêtent de fumer devraient penser à adopter une alimentation équilibrée et avoir des activités physiques pour minimiser leur prise de poids afin d'éloigner le risque de diabète et de maximiser les bienfaits sur la santé de l'arrêt."

Cette étude est parue (en anglais) dans la revue New England Journal of Medicine.