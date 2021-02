Migraineux ? Faire du sport pourrait vous aider

Déconseillé pendant les crises, l'exercice physique régulier peut en revanche agir à titre préventif sur l'apparition des migraines. Une nouvelle étude de l'Académie américaine de neurologie fournit de plus amples informations sur le sujet.

Réalisée en amont de la 73e réunion annuelle de l'Académie américaine de neurologie, qui se tiendra en avril, cette nouvelle recherche a été menée auprès de plus de 4.000 patients migraineux. Environ trois quarts des participants souffraient de migraines chroniques (15 migraines ou plus par mois) et un quart de migraines épisodiques (jusqu'à 14 par mois).