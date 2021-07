Métaux lourds : quelle détoxification saine et naturelle pour notre organisme ?

Notre capital santé est une priorité de tous les instants. Nous tentons de nous déjouer de multiples éléments polluants, toxiques et chimiques pour pourvoir à notre bien-être. De nombreux produits nocifs s’invitent cependant dans notre quotidien et constituent des sources de pollutions qui impactent notre organisme. Selon le Docteur Willem, pionnier de la santé naturelle, les métaux lourds seraient la pire des pollutions. Ces métaux toxiques encrasseraient notre organisme car nous nous imbibons de ces particules néfastes en respirant, en mangeant et même en nous soignant comme il le précise. Ces métaux impactent directement la qualité des tissus et des cellules de notre corps comme les os, les muscles, les artères, les veines, les nerfs, les ligaments… En s’accumulant de façon conséquente dans notre organisme, ils provoqueraient alors des maladies (Alzheimer, Parkinson, insuffisance rénale, cancers…) ou accéléreraient le vieillissement et la dégénérescence. Lire aussi : L’exposition, même faible, aux métaux lourds augmenterait le risque de maladies cardiaques Quels sont ces métaux lourds nocifs pour notre santé ? Quelle détox naturelle suivre pour vivre plus sainement ? Découvrons ces pratiques quotidiennes que nous recommandent des spécialistes dans le domaine et des naturopathes pour vivre en meilleure santé.

Les métaux lourds qui impactent notre organisme

Parmi les éléments néfastes pour la santé et l’environnement il y aurait le plomb, le mercure, l’arsenic, le cadmium, le nickel, le zinc, le manganèse, l’argent, le nickel… Certains d’entre eux, comme le cuivre et le zinc, sont cependant nécessaires à notre organisme. Ils prennent un caractère nocif quand ils sont associés à d’autres éléments toxiques, ou s’ils se retrouvent en quantité trop importante dans les cellules de notre corps. On distingue d'ailleurs les métaux essentiels des dits non essentiels avec à la clef une législation spécifique sur les contaminants comme repris sur health.belgium.be Où retrouve-t-on ces facteurs polluants ? Comme l’évoque le site nana-turopathe.com, on retrouve ces métaux partout dans notre quotidien et notamment au niveau des : traitements médicamenteux

vaccins

amalgames dentaires

substances chimiques et les résidus de pesticides sur nos aliments

produits cosmétiques

flacons de conditionnement

capsules de café, de thé…

poissons gras et des crustacés

emballages et ustensiles de cuisine en aluminium

insecticides… Lire aussi : Méthodes naturelles pour éliminer les toxines de son corps Autant dire que les métaux lourds font partie intégrante de notre vie mais, ne nous plombons pas le moral, il est des réponses naturelles pour résorber quelque peu l’impact de ces éléments toxiques sur notre santé.

Les remèdes naturels pour détoxifier l’organisme des métaux lourds

Deux champs de possible s’offrent à nous pour atténuer au mieux les répercussions de ces métaux lourds sur notre organisme. 1. Préventivement et en travaillant à la source : on évitera autant que possible tout recours et contact avec les pesticides, insecticides ainsi que les cosmétiques chargés en métaux lourds. On évitera également l’usage de l’aluminium, des ustensiles de cuisine fabriqués avec l’un ou l’autre de ces éléments… 2. On entame une détox spécifique : la chélation. Selon une autre approche, les Thermes d'Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) se sont plongés sur une cure spécialement conçue pour éliminer les métaux lourds.

3 étapes élémentaires pour une détoxification saine et efficace

Le Naturophate S.Tetart a fait de cette question son centre d’intérêt privilégié depuis bien des années. Selon lui, pour qu’une détox aux métaux lourds soit efficace et sans risque, il s’impose qu’elle soit entreprise sur le long terme et suivant trois phases essentielles : 1. La phase préparatoire et élémentaire qui s’intéresse à la digestion. Si le sang est encombré d’aliments mal digérés, le foie en fera sa première préoccupation au détriment des métaux lourds. Cette première phase est donc primordiale pour préparer le terrain pour la détox. 2. On répare le foie pour qu’il puisse fonctionner de façon optimale et on soigne l’apport en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Environ trois mois plus tard, le terrain sera alors favorable pour entamer la phase suivante : 3. La chélation, la détox aux métaux lourds à proprement parler. Ce type de détoxification, comme toute autre d’ailleurs, doit se faire sous l’accompagnement d’un spécialiste dans le domaine. Résorber les métaux lourds de notre organisme n’est pas anodin, il importe donc de prendre conseil auprès d’un expert.

Une alimentation naturelle pour une détox métaux lourds

