Ménopause : adopter le régime méditerranéen pour booster le capital osseux

Période sensible pour le squelette chez la femme, la ménopause entraîne une perte osseuse et musculaire conduisant à des fractures osseuses ou de l'ostéoporose.

Pour réduire ce risque, une étude brésilienne, présentée à ENDO 2018, le congrès annuel de la Société Américaine d'endocrinologie à Chicago, suggère d'adopter le régime méditerranéen comme stratégie.

Les femmes ménopausées qui privilégient le régime méditerranéen comme type d'alimentation augmentent leur densité osseuse et masse musculaire, deux facteurs de risque d'ostéoporose et de fractures osseuses, conclut une étude conduite par des chercheurs brésiliens de l'université fédérale du Rio Grande do Sul.

Les vertus du régime méditerranéen ne sont plus à prouver. Il fait aujourd'hui consensus auprès de la communauté scientifique pour équilibrer le diabète, protéger le coeur, réduire le risque de cancer et de maladies chroniques.

Essentiellement composé de fruits et légumes, de céréales complètes, d'huile d'olive, de graines et de vin rouge en quantité modérée, le régime méditerranéen autorise un peu de poisson et exclue presque totalement la viande, les produits laitiers et les graisses saturées.

Selon l'étude qui a suivi 103 brésiliennes ménopausées depuis 5 ans et demi et âgées en moyenne de 55 ans, cette diète anti-inflammatoire serait bénéfique pour prévenir le risque d'ostéoporose, liée à la chute des oestrogènes, et les fractures.

La stratégie serait efficace indépendamment d'autres facteurs parmi lesquels la prise ou non d'un traitement substitutif hormonal (THS), de la consommation de tabac et le niveau d'activité physique qui a été mesuré à l'aide d'un podomètre chez les femmes de l'étude pendant six jours.

Pour arriver à ces résultats, la densité osseuse des participantes, leurs masses maigre et grasse ont été mesurées pour évaluer la masse musculaire corporelle globale. Un questionnaire a permis de recueillir leurs habitudes alimentaires durant le mois précédent.

L'étude constate également une amélioration de la masse musculaire chez les femmes "qui avaient une forte adhérence au régime méditerranéen" avec une consommation plus élevée de ce type d'aliments.

" Les femmes ménopausées, particulièrement celles qui présentent une faible densité osseuse, devraient demander à leur médecin si ce type de régime pourrait leur profiter", conclut Thais Rasia Silva, auteur de l'étude.