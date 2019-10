Ménopause: 3 symptômes moins connus que les bouffées de chaleur

Douleurs dans les doigts, incontinence urinaire, chute de cheveux... Voici trois symptômes fréquents mais encore trop peu abordés que les femmes sont susceptibles de traverser pendant cette étape importante de leur vie.

La ménopause correspond à une phase de transition hormonale chez les femmes, au cours de laquelle le système reproductif cesse de fonctionner, ce qui correspond à l'arrêt des règles et à la chute des hormones sexuelles (œstrogènes et progestérones).



On considère qu'une femme est ménopausée après 12 mois consécutifs sans règles. La phase qui la précède correspond à la périménopause. Elle survient généralement aux alentours de l'âge de 50 ans mais peut également arriver avant l'âge de 40 ans ou après 55 ans. Dans ces cas précis, on parle respectivement de ménopause précoce et de ménopause tardive.



Selon l'Inserm (France), 80% des femmes ménopausées rencontrent d'autres symptômes que l'arrêt des règles et 20% à 25% d'entre elles estiment que la ménopause, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie, nuit à leur qualité de vie. Bouffées de chaleur, sautes d'humeur, sécheresse vaginale, anxiété, fatigue, baisse de libido et prise de poids font partie des symptômes courants de la ménopause. Mais d'autres peuvent s'installer durablement et s'avérer très contraignants au quotidien pour les femmes qui les subissent.