Même Barbie se met au bien-être et à la méditation

Barbie, exemple à suivre?

La collection "Barbie bien-être" comprend une poupée "méditation" qui au moyen d'effets sonores et visuels, aide les enfants à suivre cinq exercices différents de respiration et de méditation.

La narration des activités a été conçue avec l'aide de l'application de méditation Headspace et comprend des exercices pour rester positif, calme et pour stabiliser son attention.

Cette gamme comprend aussi une poupée qui prend soin d'elle au spa, vêtue d'un peignoir avec des bombes de bain et un canard en plastique comme accessoires. La Barbie relaxation peut, elle, arborer un masque pour dormir et est dotée aussi d'un doux oreiller. Des poupées plus sportives soulignent l'importance de l'activité physique sur le bien-être, allant du yoga à la musculation.

Des accessoires de bien-être font aussi partie de ce nouveau lancement avec notamment des tables de massage, des baignoires et toutes sortes d'accessoires de manucure, de beauté capillaire ou pour le corps.