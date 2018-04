Méditation et respiration, le bon cocktail pour réduire l'hypertension

Les techniques de relaxation ou de pleine conscience telles que la méditation peuvent réduire efficacement la pression artérielle chez les patients hypertendus non traités avec des médicaments, indique une nouvelle étude américaine.

Ces nouveaux travaux réalisés par des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH) à Boston ont réussi à mettre en évidence le mécanisme par lequel les techniques psycho-corporelles, comme la relaxation ou la méditation, pouvaient réduire l'hypertension en modifiant l'expression des gènes.

L'étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a suivi 58 patients qui présentaient "une pression systolique entre 140 et 159 millimètres de mercure (mmHg) et une pression diastolique de 90 à 104 mmHg et qui ne prenaient pas de traitement pour traiter l'hypertension", précise l'étude.

Ces niveaux sont considérés comme le premier stade de l'hypertension, selon les dernières directives de l'Américan Heart Association publiées en novembre 2017, qui fixent le premier stade de l'hypertension à 13/80.

Pendant deux mois, les participants ont suivi un entrainement intensif incluant des exercices de respiration, de relaxation (body scan), la récitation de mantras et la pratique de la "mindfulness" ou méditation de pleine conscience tout en prenant du recul avec les pensés parasites. En plus des 8 séances hebdomadaires, ils se sont également entraînés avec un enregistrement audio chaque jour.

A l'issue de l'expérience, plus de la moitié (13) des 24 participants qui ont été jusqu'au bout du programme ont vu chuter leur tension artérielle au-dessous du seuil 14/9, rapporte l'étude.

"Traditionnellement, l'hypertension est traitée avec des médicaments mais tous les patients ne répondent pas au traitement et beaucoup éprouvent des effets secondaires", explique le Dr Randall Zusman, auteur de l'étude. Pour ces patients, les stratégies alternatives sont inestimables".

Les chercheurs ont constaté que les patients qui ont abaissé leur tension artérielle grâce aux techniques de relaxation présentaient une modification de l'expression de 1.771 gènes spécifiques qui n'ont pas été observés chez les autres.

Les gènes corrélés à la réduction de la tension étaient liés à l'immunité, au métabolisme, au développement du système cardio-vasculaire, au rythme circadien (alternance veille-sommeil) et au métabolisme du glucose, a trouvé l'étude.

En 2016, une étude indienne présentée à la Conférence de la Société européenne de cardiologie, avait montré que les patients souffrant de préhypertension - niveau de tension situé entre la normale et l'hypertension - voyaient leur tension artérielle baisser grâce à la pratique du yoga pendant trois mois et ce, de manière plus significative que les individus qui avaient par ailleurs modifié leur hygiène de vie (arrêt du tabac, régime alimentaire, activités physiques).

L'étude est publiée (en anglais) dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine.