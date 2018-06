Marche : augmenter la cadence réduit le risque de mortalité

Tandis que la sédentarité est devenue un fléau de santé publique, avec 600.000 décès qui lui seraient imputables chaque année dans le monde selon l'OMS, cette nouvelle étude, publiée vendredi dans le British Journal of Sports Medicine, sonne comme un message de prévention : marcher plus vite et vous réduirez de 20% votre risque de mortalité.

L'étude conduite par des scientifiques australiens a cherché à évaluer le lien entre l'allure de la marche à pied et le risque de mortalité de maladies cardiovasculaires, cancers et toutes causes confondues. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur 11 sondages différents réalisés en Ecosse et en Angleterre entre 1994 et 2008, réunissant 50.225 individus. La vitesse de marche des participants a été évaluée tout en prenant en compte d'autres facteurs parmi lesquels le niveau d'activité physique globale, le sexe, l'âge et l'IMC.

L'étude montre une corrélation entre une allure de marche moyenne et une diminution de 20% du risque de mortalité toutes causes confondues, comparativement aux marcheurs lents, et de 24% pour les marcheurs les plus rapides.

"Une allure rapide atteint généralement 5 à 7 kilomètres par heure mais cela dépend vraiment des niveaux d'aptitude du marcheur. Un autre indicateur est que vous devez marcher à une allure qui vous met légèrement hors d'haleine ou vous fait transpirer", explique le Professeur Emmanuel Stamatakis de l'University de Sydney's Charles Perkins et auteur de l'étude.

Marcher vite, encore plus bénéfique pour les plus de 60 ans

Les résultats obtenus sont sensiblement identiques concernant le risque de mortalité par maladies cardiovasculaires, avec une réduction de 24% pour une allure moyenne et de 21% pour une allure rapide, par rapport à une marche lente. En revanche, aucun lien n'a été trouvé avec un risque inférieur de cancer.

Les seniors âgés de plus de 60 ans ont tout intérêt à presser le pas. Les participants de l'étude de cette catégorie d'âge ont diminué leur risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire de 46% lorsqu'ils marchaient à vitesse moyenne et de 53% à vitesse rapide.

Selon les auteurs des travaux, tout le monde peut s'y mettre, "particulièrement dans des situations où marcher plus n'est pas possible en raison des pressions du temps ou d'un environnement moins favorable, marcher plus rapidement peut être une bonne option pour élever la fréquence cardiaque, que la plupart des personnes peuvent facilement intégrer dans leur vie quotidienne", conclut le Professeur Emmanuel Stamatakis.

Ces résultats sont publiés (en anglais) dans le British Journal of Sports Medicine.